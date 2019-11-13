Вашингтон, 14 ноября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил закупки американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на выгодных условиях. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

(сс) U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

«Я заявил президенту о желании купить Patriot, если поступит выгодное предложение», — заявил Эрдоган.

Он также выразил уверенность, что Соединенные Штаты и Турция смогут найти компромисс и решить разногласия вокруг российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» и американских истребителей F-35.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября в Вашингтоне прошла встреча президента США Дональда Трампа с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. По словам американского президента, основными темами для переговоров были ситуация в Сирии, а также оружейные контракты Турции с Соединенными Штатами и Россией.