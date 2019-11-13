Кишинёв, 14 ноября, 2019, 01:35 — ИА Регнум. Представители блока ACUM на встрече с президентом Молдавии Игорем Додоном 13 ноября потребовали снова назначить премьер-министром Майю Санду, за отставку которой в парламенте проголосовали социалисты и демократы. Как передаёт ИА REGNUM, об этом сообщил сам Додон, объясняя почему решил перейти к варианту формирования миноритарного правительства.

Presedinte.md] Игорь Додон

По словам президента, ACUM продолжил тактику ультиматумов. В «Партии социалистов» требования ACUM назвали несерьёзными и инфантильными. В то же время социалисты считают, что «досрочные парламентские выборы приведут страну к хаосу и катастрофическим социальным и экономическим последствиям».

«Партия социалистов», в свою очередь, объявила, что в таких условиях принято решение сформировать миноритарное правительство. При этом социалисты не намерены создавать постоянное большинство ни с одной парламентской партией.

Напомним, Додон 13 ноября выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику. Додон заявил, что Кику — «человек не из политики» и предложил ему сформировать «технократический» кабинет министров. В Демпартии уже заявили, что готовы поддержать кандидата.

Ион Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа при власти олигарха Владимира Плахотнюка. После отстранения Плахотнюка от власти Кику стал советником Додона. Его имя также называлось в качестве возможного кандидата в премьеры коалиции социалистов и демократов после парламентских выборов в феврале 2019 года.