Киев, 17 апреля, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после помощи ВВС Великобритании в отражении атаки Ирана по территории Израиля у него появились вопросы к коллеге из Соединённого Королевства Дэвиду Кэмерону. Он заявил об этом 17 апреля в интервью радиостанции LBC.

Markus Schreiber/AP/TASS Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

«Когда я увидел, что произошло с иранской атакой на Израиль… У меня появились новые вопросы, и я с нетерпением жду предстоящих встреч, в том числе с Кэмероном, которая, как ожидается, состоится на этой неделе, чтобы провести открытые дискуссии», — сказал он.

Кулеба добавил, что Киев благодарен Лондону за системную и масштабную программу поддержки, о которой ранее говорил глава британского МИД.

До этого Кэмерон заявил, что Лондон не оказывает Киеву прямую помощь в борьбе с беспилотниками, как это делали ВВС Британии в ходе иранского удара по Израилю, из-за нежелания эскалации украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин прокомментировал заявления представителя Белого дома Джона Кирби и Кэмерона о том, что Запад не может действовать на Украине теми же методами, что и на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, США и Британия теряют контроль над глобальными геополитическими процессами, однако при этом не хотят быть втянутыми в третью мировую войну.

В ночь на 14 апреля Иран нанёс массированный удар по Израилю с применением сотен ракет и беспилотников в качестве ответа на удар израильских ВВС по иранскому генконсульству в Дамаске. По данным газеты Financial Times, Тель-Авив потратил на отражение атаки Ирана свыше $1 млрд.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля прокомментировал обострение ирано-израильских отношений. Представитель Кремля, заявил, что Москва поддерживает связь с обеими сторонами и призывает их к деэскалации конфликта.