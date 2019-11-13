Самара, 14 ноября, 2019, 01:22 — ИА Регнум. В Самарской области горит цех по переработке нефтепродуктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

U.S. Marine Corps Тушение пожара

Сообщение о пожаре поступило в дежурную службу в 00:18. Цех по переработке мазута и дизельного топлива находится в селе Нижнее Санчелеево. Уточняется, что площадь возгорания составляет 420 квадратных метров. Пламя охватило ангар, в котором находится оборудование.

В настоящее время ведется тушение пожара. О пострадавших не сообщается. Угрозы распространения пожара на другие объекты нет.