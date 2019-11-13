Красноярск, 14 ноября, 2019, 01:22 — ИА Регнум. Сложные погодные условия — мокрый снег и лёд — затрудняют движение на отдельных участках федеральной трассы Р-257 «Енисей». Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Nikolay Bondar Гололёд

Особую опасность для участников движения представляет участок трассы с 50 по 130 км, где мокрый снег и корка льда на поверхности дороги требуют снижения скорости движения и тщательного соблюдения ПДД. Водителям рекомендуется внимательно выбирать безопасную дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров, которые могут спровоцировать потерю контроля над автомобилем.

Очисткой данного участка в настоящее время занимаются дорожные службы.