Семикаракорск, Ростовская область, 14 ноября, 2019, 00:49 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанет главный бухгалтер двух детских садов. Женщину обвиняют в хищении 4 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Из материалов уголовного дела следует, что главбух детских садов «Светлячок» и «Ягодка» в Семикаракорске в течение двух лет получала повышенную зарплату, похитив свыше 4 млн рублей бюджетных средств. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения» в ближайшее время рассмотрит суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, что бухгалтера одной из школ Ростова-на-Дону подозревают в присвоении и растрате 4 млн рублей, выделенных из бюджета на оплату труда педагогов.