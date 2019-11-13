Рига, 14 ноября, 2019, 00:19 — ИА Регнум. Lielājs Kristaps (Большой Кристап) — главный приз латвийской киноиндустрии, сообщает портал mixnews. lv, в номинации «Полнометражное документальное кино» в кинотеатре «Сплендид Палас» был вручён маститому российскому кинодокументалисту и оппозиционеру Виталию Манскому за картину «Свидетели Путина».

A.Savin Виталий Манский

Этот фильм Манский снял совместно с латвийскими кинематографистами.

Фильм Виталия Манского посвящён выборам президента России 2000 года, использованы видеозаписи из предвыборного штаба Владимира Путина, а также видео из личного архива семьи первого президента России Бориса Ельцина. Кроме Владимира Путина и Бориса Ельцина, в фильме появляются Дмитрий Медведев, Владислав Сурков и другие политические и государственные деятели России.