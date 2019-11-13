Рига, 14 ноября, 2019, 00:17 — ИА Регнум. Латвийский пенсионер от предприятия поставщика электроэнергии Elektrum получил счёт за электричество за пустующую дачу в Салдусском районе, пишет портал LA.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электрический свет

В счёте указано, что было потреблено 9366 кВт на сумму 1433,05 евро. Семья пенсионера указала, что дача пустует и используется в данное время как склад. А также обратила внимание представителей Elektrum на то, что для того, чтобы потратить 9366 кВт в течение 30 дней, нужно непрерывно работать мотору мощностью 13 кВт.

На предприятии ответили, что ошибка исключена, и предложили оплатить счёт.