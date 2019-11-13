Рига, 14 ноября, 2019, 00:15 — ИА Регнум. Почти тысяча человек собрались 13 ноября у здания латвийского Сейма, чтобы призвать депутатов отозвать уже принятый закон о финансирование политических партий из госбюджета, пишет портал mixnews.lv.

Nathan Keirn Протест

Петицию с просьбой отменить финансирование политических партий из государственной казны в течение нескольких недель на портале ManaBalss. lv подписали 12 400 человек. Согласно новому закону, как писало ИА REGNUM, партии Латвии, преодолевшие 2%-ный барьер, будут теперь получать 5 евро за каждый голос вместо прежних 0,71.

Одна из организаторов митинга, представитель общества ProBonoPublico. Latvia Кристина Блумберга написала на странице в фейсбуке: «Как вы заметили, депутаты коалиции 13-го Сейма не принимают всерьез мнение 12 400 подписавших петицию на ManaBalss.lv. Следовательно, остается только уволить 13-й Сейм».