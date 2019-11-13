Таллин, 14 ноября, 2019, 00:13 — ИА Регнум. Портал bb. lv приводит слова министра финансов Эстонии Мартина Хельме, который утверждает, что российские спецслужбы якобы использовали «Swedbank» для дестабилизации обстановки во многих странах по причине того, что в банке был плохо выстроен процесс управления рисками.

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«Swedbank во времена прежнего руководства не был честен с эстонской Финансовой инспекцией, и это серьезная проблема», — сказал министр Мартин Хельм.

Сегодня расследование против Swedbank в связи содействием в отмывание средств ведут финансовые органы США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). В прессе упоминались разные суммы, грозящих банку санкций: от 103 млн евро в этом году, до изъятия 10% дохода в течение многих лет. Эстонский министр финансов считает, что будет справедливым, если какая-то часть наложенного штрафа окажется в эстонской казне, так как Эстонии, по его мнению, главная жертва скандала. Банк отказался комментировать слова эстонского министра.