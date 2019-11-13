Рига, 14 ноября, 2019, 00:08 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Латвии, включая министерство юстиции, прокуратуру и полицию безопасности (VDD), не препятствуют деятельности религиозной организации «Первая евангелистская община Иисуса» Елгавы, члены которой причастны к смерти ребёнка, пишет портал LA.

Цитата из к/ф «Еретики». Реж. Чад Арчибальд. 2017. Канада Сектанты

В середине мая 2019 года при родах умер ребёнок, а через день от тяжелой формы токсикоза скончалась его мать, член религиозной общины. На момент родов женщине исполнился 21 год. Смерть женщины и ребёнка наступили потому, что жена духовного лидера «Первой евангелистской общины Иисуса» Солвита Давида, муж роженицы Ренарс и отец молодой женщины Валдис Симсон, не имея медицинского образования, но исходя из религиозных убеждений, решили принять роды самостоятельно.

Всем им предъявлено обвинение за сознательное неоказание медицинской и другой необходимой лицу помощи. Оба мужчины содержатся под стражей. За содеянное участникам грозит до восьми лет тюремного заключения. Идёт уголовный процесс. Но судебные заседания постоянно откладываются

Деятельность религиозной общины можно было прекратить на основании решения Генерального прокурора. Но ни министерство юстиции, ни генеральная прокуратура, ни полиция безопасности, располагая всей полнотой информации, не комментируют свои действия по этому делу. Прихожане общины проводят богослужения в прежнем режиме.

«Первая евангелистская община Иисуса», зарегистрированная в 2018 году, продолжает действовать. Её прихожанами являются 132 совершеннолетних и 45 несовершеннолетних жителей Латвии. Устав общины предполагает изоляцию от мира и полное подчинение её лидеру Янису Давидсу.