Вашингтон, 13 ноября, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона в интервью The Economist о «смерти мозга» военного блока НАТО является серьёзным и разочаровывает, сообщил 13 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы очень разочарованы этим заявлением насчёт НАТО. Это серьёзное заявление, сделанное Францией пару дней назад», — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее глава военного ведомства Франции Флоранс Парли сообщила, что таким образом Макрон попытался обратить внимание своих коллег на кризисные явления в Североалантическом альянсе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военный блок НАТО переживает «смерть мозга» и поэтому Европе пора самостоятельно принимать решения.