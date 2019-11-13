Киев, 14 ноября, 2019, 00:04 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины саботировали решение нового руководителя ведомства Ивана Баканова. Об этом заявил сам баканов 13 ноября в интервью изданию «Главком».

Цитата из к/ф «Свадьба в Малиновке». Реж. Андрей Тутышкин. 1967. СССР На Украине

"Система не восприняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами», — рассказал Баканов.

По его словам, саботаж выражался в затягивании исполнения приказов.

«Приказы можно выполнять немедленно, а можно — с течением времени. В первые недели приказы выполнялись «немного позже», — отметил чиновник.

Он добавил, что, несмотря на тихий саботаж, все приказы в итоге были выполнены, и никто из сотрудников спецслужбы не был наказан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что СБУ проводит незаконную слежку за рядом оппозиционных депутатов Верховной рады, а также использует радикалов для организации акций протеста против них.

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