Вашингтон, 14 ноября, 2019, 00:11 — ИА Регнум. Около 3,2 млрд аккаунтов удалили сотрудники американской корпорации Facebook в одноимённой социальной сети с апреля по сентябрь 2019 года. Об этом сказано в докладе компании, который 13 ноября был размещён на её официальном сайте.

mkhmarketing Эмблема Facebook

В документе сказано, что компания, применяя данные системы обнаружения, на постоянной основе выявляет фальшивые аккаунты и препятствует их появлению в социальной сети. Так, с апреля по июнь текущего года компанией было удалено 1,5 млрд фальшивых аккаунтов, а в период с июля по сентябрь таких записей было обнаружено и ликвидировано 1,7 млрд.

Кроме того, в период с апреля по сентябрь администрацией Facebook были удалены около 11,1 млн сообщений с пропагандой терроризма и радикальных террористических группировок, а также 11,4 млн постов с высказываниями, направленными на разжигание расовой, национальной и этнической нетерпимости.

Также сообщается, что в период с апреля по сентябрь компания обнаружила и удалила в принадлежащей ей социальной сети Instagram около 240 тыс. сообщений с пропагандой терроризма и деятельности террористических группировок, а также были удалены почти 1,7 млн постов, затрагивающих тему самоубийств и самоистязаний.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети Instagram.