Анкара, 13 ноября, 2019, 23:50 — ИА Регнум. Министр финансов Турции Берат Албайрак заявил, что переговоры между турецкой и американской делегациями в Вашингтоне были очень продуктивными. Об этом он написал сегодня, 13 ноября, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

The White House Встреча Реджепа Эрдогана и Дональда Трампа

«Мы приняли участие в важной с точки зрения отношений с США встрече в Вашингтоне, переговоры между делегациями прошли очень продуктивно», — пишет Албайрак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится с официальным визитом в Вашингтоне. Там состоялись его переговоры с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Лидеры двух стран обсуждали состояние американо-турецких отношений, покупку Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, программу истребителей-бомбардировщиков F-35, а также рост торговли между двумя странами.