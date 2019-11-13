Сыктывкар, 13 ноября, 2019, 23:40 — ИА Регнум. Численность популяции волков в республике Коми за год сократилась на 20%. Однако в региональном министерстве природы считают, что отстрел животных следует продолжить.

Тихменев. Охота на волка с борзыми. 1904

В 2018 году в Коми наблюдалась устойчивая тенденция увеличения численности волка практически на всей территории Коми за исключением северных районов. Рост популяции составил 31% до 1650 единиц. В целях регулирования численности и любительской охоты было добыто 130 голов, но это не приостановил рост численности хищника. В этом году популяция волка сократилась на 20%.

«Оптимальным считается сокращение численности на одну четвертую. При нынешних почти 1300 голов нам порядка 300 надо отстреливать. Но дикие животные не подвластны каким-то правилам, поэтому в случае бескормицы все равно выходят к населенным пунктам», — цитирует министра природных ресурсов Коми Романа Полшведкина агентство БНК.

Как сообщало ИА REGNUM, жители северных регионов все чаще сталкиваются с лесными хищниками на своей территории. Власти связывают «нашествие» медведей и волков с нехваткой кормовой базы в лесу и обилием несанкционированных свалок вблизи населенных пунктов.

Напомним, ранее власти республики Коми разрешили вести отстрел не только медведей, но и их детенышей.