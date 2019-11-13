Вашингтон, 13 ноября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военный блок НАТО фактически находится в коме, являются неприемлемыми. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Minister-president Rutte Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, что Макрон в интервью журналистам прямо сказал, что Североатлантический альянс, по его мнению, находится в коме, так как в работе военного блока отсутствует планирование и координация. Главное, о чем говорил Макрон — это то, что в альянсе «нет координации по стратегическим решениям между США и партнерами по НАТО». В качестве примера Макрон привел военную операцию Турции на северо-востоке Сирии, которая была начата после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган переговорил с президентом США Дональдом Трампом.

Сегодня в Белом доме состоялись переговоры Трампа с Эрдоганом. После них журналисты попросили турецкого лидера прокомментировать заявление Макрона.

«Неприемлемо», — ответил турецкий президент.

Трамп дополнил своего коллегу, сказав, что Эрдоган «очень разочарован заявлением Франции».

Также президент США сказал, что переговоры с Эрдоганом были «хорошими» и они обсудили Сирию, нефть и торговлю.