Трамп пообещал Эрдогану «торговую сделку» на $100 млрд
Вашингтон, 13 ноября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану «торговую сделку» на $100 млрд, 13 ноября передает агентство Reuters.
Tccb.gov.tr
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
«Мы будем говорить о торговой сделке… Мы собираемся значительно расширить наши торговые отношения», — заявил Трамп перед началом переговоров с Эрдоганом в Белом доме.
Известно, что основными темами переговоров, кроме торговли, станут ситуация в Сирии и турецкие оружейные контракты с Россией.
Читайте также: Переговоры Трампа и Эрдогана начались в Вашингтоне