Вашингтон, 13 ноября, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пообещал президенту Турцию Реджепу Тайипу Эрдогану «торговую сделку» на $100 млрд, 13 ноября передает агентство Reuters.

Tccb.gov.tr Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

«Мы будем говорить о торговой сделке… Мы собираемся значительно расширить наши торговые отношения» , — заявил Трамп перед началом переговоров с Эрдоганом в Белом доме.

Известно, что основными темами переговоров, кроме торговли, станут ситуация в Сирии и турецкие оружейные контракты с Россией.

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