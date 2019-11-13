Вашингтон, 13 ноября, 2019, 23:12 — ИА Регнум. Государственный департамент США приветствует назначение оппозиционного сенатора Жанин Аньес исполняющей обязанности президента Боливии, 13 ноября передает агентство Reuters.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньез и боливийские военные

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ней и другими гражданскими властями Боливии» , — заявил в «Твиттере» помощник госсекретаря по делам Западного полушария Майкл Козак.

Представитель Госдепа США также выразил надежду, что и.о. президента Боливии «как можно скорее организует свободные и справедливые выборы».

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