Москва, 13 ноября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Самолёт, на котором российский президент Владимир Путин прибыл на саммит БРИКС в Бразилию, совершал дозаправку в Лиссабоне, передаёт 13 ноября Sputnik.

Kremlin.ru Президентский самолет

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Путин провёл в рамках мероприятия ряд встреч, в том числе с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, который объявил о своём намерении посетить Москву на 75-летний День Победы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, саммит БРИКС проходит в Бразилии 13—14 ноября.