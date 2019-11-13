Цхинвал, 13 ноября, 2019, 22:53 — ИА Регнум. Юго-Осетинский государственный драматический театр представит спектакль «Антигона» на Международном театральном фестивале «Южная сцена». Мероприятие будет проходить в Нальчике с 17 по 22 ноября. Об этом 13 ноября сообщает ИА «Рес».

В фестивале примут участие коллективы из республик северного Кавказа, Абхазии и Южной Осетии.

В рамках фестиваля запланированы мастер-классы под руководством доцента кафедры режиссуры драмы РАТИ-ГИТИС Е. Г. Гранитовой-Лавровской, а также круглые столы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 4−8 ноября Юго-Осетинский театр принял участие в кавказском театральном фестивале в Северной Осетии «Сцена без границ».