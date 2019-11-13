Кишинёв, 13 ноября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Демократическая партия Молдавии, которую до последнего времени возглавлял олигарх Владимир Плахотнюк, назвала условия, при которых она готова поддержать правительство, которое сформирует Ион Кику, выдвинутый президентом Игорем Додоном. Как передает ИА REGNUM, лидер партии, экс-премьер Павел Филип заявил, что это возможно, если правительство сохранит социальные программы, начатые демократами.

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Другим условием, по его словам, является соблюдение положений Соглашения об ассоциации с ЕС. «В этом случае мы поддержим правительство, и не важно, выдвинул его президент Додон или блок ACUM», — сказал Филип.

При этом он подчеркнул, что Демпартия не намерена ни с кем вступать в коалицию, но готова поддержать миноритарное правительство на перечисленных условиях.

Глава Демпартии также раскритиковал прежнее правительство Майи Санду, обвинив его в том, что оно преднамеренно спровоцировало кризис и свою отставку «в преддверии зимы». Он также сказал, что в этих условиях было бы безответственно идти на досрочные выборы.

Тем самым лидер Демпартии повторил тезисы президент Игоря Додона.

Напомним, Додон 13 ноября выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику. Додон заявил, что Кику — «человек не из политики» и предложил ему сформировать «технократический» кабинет министров.

Напомним, Иона Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа при власти олигарха Владимира Плахотнюка. После отстранения Плахотнюка от власти Кику стал советником Додона. Его имя также называлось в качестве возможного кандидата в премьеры коалиции социалистов и демократов после парламентских выборов в феврале 2019 года.