Киев, 13 ноября, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Жителям Украины следует готовиться к досрочному прекращению полномочий президента Украины и Верховной рады, заявил бывший главарь «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош 13 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Ярош

Бывший депутат Рады заявил, что всеобщее избирательное право является злом для Украины.

«Мы выгоняем одну банду, проливая свою кровь, а на смену ей приходит другая антиукраинская банда, притом за неё голосуют все те, кто палец о палец не ударил для обретения свободы и справедливости», — подчеркнул он.

Ярош считает, что высокие должности на Украине должны занимать только участники гражданской войны в Донбассе. Он также призвал жителей Украины выбрать себе вождя:

«Надо выбрать кандидатуру на пост следующего президента Украины. И, наконец, определиться с лидером, который станет Вождём процесса возрождения Украины».

Глава радикалов отметил, что следующим президентом Украины должен стать представитель ВСУ.

«Следующим президентом Украины должен стать боевой офицер Вооруженных Сил Украины. Главные критерии: Мудрый, Мужественный, Благородный», — подчеркнул Ярош.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ярош обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он заявил, что незаконные «добровольческие» бандформирования якобы поддерживает «вся Украина», и что если Зеленский не прекратит «наезды», то «плохо будет всем».