Бишкек, 13 ноября, 2019, 21:29 — ИА Регнум. За чертой бедности проживает 25,4% населения Киргизии, а в нищете — 0,8% граждан. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на заседании республиканского парламента, передает «24.kg».

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В свою очередь депутат Айнуру Алтыбаева отметила, что «киргизстанцы лучше жить не стали», и в качестве примера привела Баткенскую область, где насчитали 40,5% бедных граждан, что в полтора раза выше общереспубликанского показателя.

Представители правительства на это возразили, заявив, что уровень бедности в городах Киргизии уменьшился за последнее время на 0,4%, а в селах — сразу на 4,8%.

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