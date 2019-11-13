Амстердам, 13 ноября, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Аналитики ING Group ожидают продолжения неопределенности на мировом рынке нефти, 13 ноября передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Ожидание наращивания запасов в США, неизвестность в отношении стратегии ОПЕК+ … и торговли США с Китаем сказываются на ценах на нефть» , — отмечают аналитики ING.

Несмотря на «неопределенность», последние недели нефть марки Brent удерживает позиции вблизи $62 за баррель.

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