Рим, 13 ноября, 2019, 20:58 — ИА Регнум. Члены профсоюза одного из римских автобусных перевозчиков — Tpl намерены провести 18 ноября коллективную забастовку, передает Affari Italiani в среду, 13 ноября.

AngelikaGraczyk Кабина автобуса

Забастовка должна продлиться 24 часа, однако утром (до 8:30 по местному времени) и вечером (с 17 до 20 часов) так называемые «гарантированные перевозки» будут осуществляться.

Компания Tpl обслуживает в основном рейсы, связывающие центр и окраины итальянской столицы.