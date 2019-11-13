Екатеринбург, 13 ноября, 2019, 20:52 — ИА Регнум. В Свердловской области закроют все магазины торговой сети «Мегамарт». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе группы компаний «Дикси».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Мегамарт

Торговые точки сменят систему управления и вывеску — теперь на месте «Мегамартов» откроются магазины-дискаунтеры «Дикси», а также супермаркеты под брендом «Виктория».

В ГК «Дикси» сообщают, что благодаря изменениям удастся провести децентрализацию. Кроме того, будут делегированы полномочия региональным подразделениям торговой сети. Полностью реформу проведут к 2020 году, уточняют в группе компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что федеральные монополии зачищают весь местный бизнес. Поэтому можно допустить, что именно региональные власти прохладно относятся к федеральным инвестициям.