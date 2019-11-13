Гватемала, 13 ноября, 2019, 21:09 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло между Гватемалой и Сальвадором. Об этом 13 ноября сообщает геологическая служба США. (USGS).

News.tj Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 16:28 по всемирному координированному времени (19:28 мск). Очаг залегал на глубине 61 км.

Ближайший населённый пункт — Пуэрто Сан Хосе в гватемальском департаменте Эскуинтла находился в 32 километрах на северо-восток от эпицентра землетрясения. Население города составляет около 18 тыс. человек.

Информации о разрушениях и пострадавших в результате землетрясения не поступало. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало об угрозе цунами у берегов Сальвадора, которая оказалась ложной. Ранее об угрозе цунами объявил президент страны Найиб Букеле, ссылаясь на данные, полученные от минобороны США.