Ашхабад, 13 ноября, 2019, 20:46 — ИА Регнум. Специалисты японских корпораций «Sumitomo» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems», а также турецкого холдинга «Ronesans» строят газотурбинную электростанцию на территории Лебапской области Туркмении, пишет «Turkmenportal».

Электронергия

Деньги на реализацию проекта выделил Японский банк международного сотрудничества — в виде кредита, предоставленного Туркменскому внешнеэкономическому банку.

Отмечается, что новая электростанция будет оборудована тремя японскими газотурбинными установками общей мощностью 432 мегаватта. Этот генерирующий объект станет десятым по счету, построенным в стране за последние 19 лет.

Ввод новой электростанции запланирован на 2021 год, и будет способствовать реализации стратегии по увеличению производимой в Туркмении электроэнергии до 33 млрд киловатт-часов.