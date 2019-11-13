Санкт-Петербург, 13 ноября, 2019, 20:43 — ИА Регнум. Подозреваемый в убийстве, совершённом в 2010 году, был найден следователями в Санкт-Петербурге с помощью социальных сетей. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по городу и Ленинградской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Преступление было совершено в 2010 году в Санкт-Петербурге. Убитую женщину нашли в багажнике автомобиля Ford Focus на Проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге. Было установлено, что с банковской карты женщины были сняты деньги, банкомат заснял подозреваемого в убийстве, но найти его не удавалось.

Фото с камеры на банкомате постоянно сличали с помощью специальной программы с изображениями, размещаемыми пользователями в социальных сетях. В результате был найден мужчина из Ростовской области, выложивший в сеть фото, на которых он был схож с разыскиваемым по одежде и чертам лица.

Подозреваемый и его предполагаемый соучастник были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Оба мужчины оказались уроженцами Ростовской области. Им были предъявлены обвинения по статьям об угоне автомобиля, похищении человека, разбое и убийстве.

В настоящее время следователями была собрана доказательная база по данному делу, в том числе было установлено, что в найденной с телом женщины машине были обнаружены отпечатки ладоней одного из обвиняемых. Уголовное дело было передано в прокуратуру.

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