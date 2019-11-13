В основание Новгородской технической школы заложили «капсулу времени»
Великий Новгород, 13 ноября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 13 ноября, заложили камень в основание Новгородской технической школы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, к камень вложили «капсулу времени» с посланиями в будущее от участников церемонии.
Этот камень после окончания строительства установят на территории школы. Пока он стоит на пустыре близ улицы Великой.
«Новгородская техническая школы изменит будущее тысяч жителей нашего региона и других регионов нашей страны. По прогнозам аналитиков, в ближайшие 20 лет в России появится более сотни новых профессий — это IT-медики, генетические консультанты, строители умных дорог, архитекторы энергосберегающих домов. Сегодня что-то из этого звучит фантастически, но это наше будущее, но тот, кто первый создаст базу для обучения этим специальностям, тот и выиграет», — заявил на церемонии губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
Свои послания потомкам оставили участники символического старта начала строительства объекта: вице-президент ПАО «Транснефть» Михаил Маргелов, директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Андрей Силинг, и.о. ректора Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, руководитель направления взаимодействия с партнерами АНО «Университет национальной технологической инициативы 2035» Асият Мисирова.
Строительство Новгородской технической школы планируют завершить через полтора года, в 2021 году.
По проекту, в здании разместятся четыре лабораторных блока (это 30 научно-технологических лабораторий), зал-трансформер, конференц-залы, зоны коворкинга. Общая площадь объекта превысит 18 тыс. кв. метров. Вокруг школы разобьют парк.