Ашхабад, 13 ноября, 2019, 20:08 — ИА Регнум. Представители министерства иностранных дел Туркмении провели переговоры с главным исполнительным директором концерна «Дойче банк» Йоргом Бонгартцом. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Tony Webster Deutche bank

Туркменские дипломаты обсудили с представителем «Дойче банка» текущее состояние и перспективы сотрудничества Туркмении и немецкого концерна, борьбу с финансовыми преступлениями, а также вопросы, касающиеся преобразований в финансово-банковском секторе страны.

Кроме того, стороны затронули тему партнерства с немецкими компаниями и роль туркменско-германской межправительственной рабочей группы по экономике в контексте дальнейшего продвижения совместных проектов.