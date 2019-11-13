Кишинёв, 13 ноября, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул на пост премьер-министра своего советника по экономике Иона Кику. Как передает ИА REGNUM, Додон заявил, что Кику — «человек не из политики» и предложил ему сформировать «технократический» кабинет министров.

Kremlin.ru Игорь Додон

На это у кандидата есть 15 дней, но президент предложил ему поторопиться. Додон добавил, что назначение правительства позволит избежать роспуска парламента и досрочных парламентских выборов.

Речь идет о миноритарном правительстве, о создании которого ранее объявила пропрезидентская Партия социалистов. В партии Додона рассчитывают, что кабмин поддержат депутаты от Демпартии, однако подчеркивают, что «о коалиции с демократами речи не идет».

Напомним, Ион Кику был министром финансов в правительстве Павла Филипа при власти олигарха Владимира Плахотнюка. После отстранения Плахотнюка от власти Кику стал советником Додона. Его имя также называлось в качестве возможного кандидата в премьеры коалиции социалистов и демократов после парламентских выборов в феврале 2019 года.