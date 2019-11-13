Ростов, Ярославская область, 13 ноября, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Ярославские власти предложат компании сотовой связи другое место размещения опоры базовой станции, которое не будет затрагивать вид на храм Иоанна Богослова на Ишне. Об этом написал в социальных сетях губернатор области Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Как ранее сообщало ИА REGNUM, культурная общественность региона высказалась против начавшейся установки опоры. Специалисты выразили обеспокоенность тем, что она нарушит ландшафт у деревянного храма XVII века.

«Согласен, нельзя допустить того, чтобы они соседствовали друг с другом. Предложим сотовому оператору другой вариант размещения сооружения, чтобы оно не контрастировало со старинной церковью. Благодарю общественников и журналистов, которые вовремя обратили внимание и забили тревогу», — написал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента охраны объектов культурного наследия области Александр Филяев, монтаж вышки начался за пределами охранной зоны памятника, которая составляет 150 метров от храма. При этом проект зон охраны, который мог бы регламентировать строительство на большей территории, отсутствует.

«Проверка департамента продолжается, и, хоть нарушения, скорее всего, нет, руководство компании сотовой связи готово идти навстречу. Будут рассмотрены варианты переноса опоры, изменения высоты. Эта работа пройдет совместно с экспертами, результаты будут представлены общественности», — рассказал корреспонденту ИА REGNUMАлександр Филяев.

Церковь Иоанна Богослова — старейший деревянный храм Ярославской области и одно из древнейших мест, связанных с распространением христианства в Северо-Восточной Руси. По преданию, здесь апостол Иоанн Богослов явился святому Авраамию Ростовскому и дал ему жезл для сокрушения идола Велеса в Ростове. Как полагают историки и искусствоведы, деревянная церковь на этом месте появилась уже в XI веке.