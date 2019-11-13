Ярославль, 13 ноября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» включен в национальный проект «Образование». Об этом стало известно 13 ноября на заседании оргкомитета форума, которое прошло в Москве под руководством заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой. Участие в заседании принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Форум ежегодно проходит в Ярославле и собирает талантливую молодежь со всей страны.

Yarregion.ru Заседание оргкомитета форума

«Из разового события «ПроеКТОриЯ» превратилась в большой системный проект, который помогает детям готовиться к будущему в самом широком смысле слова, — сказала Татьяна Голикова. — Для педагогов форум является площадкой, где они получают новые знания и инструменты, чтобы подготовить успешных специалистов, правильно сориентировать детей с точки зрения выбора их будущего. Сегодня все очень быстро совершенствуется, и педагоги должны соответствовать современным тенденциям».

В этом году ярославский форум состоится уже в седьмой раз. Он пройдет с 23 по 26 ноября. 320 школьников, более 100 педагогов, эксперты и кураторы будут работать по направлениям экология, безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код. Главная тема сформулирована так: «Профессиональный выбор как ключевой навык будущего». Школьники будут решать предпринимательские, исследовательские, инженерно-проектные и гуманитарные задачи, которые помогут им определиться с будущей профессией.

«Правительство Ярославской области сделает все необходимое, чтобы достойно подготовиться к этому значимому для страны мероприятию, — подчеркнул Дмитрий Миронов. — Региону удается успешно решать задачи по отработке и внедрению самых современных инструментов, которые помогают старшеклассникам, исходя из их способностей и талантов, ориентироваться в мире востребованных и перспективных профессий. Участники форума смогут воспользоваться образовательными ресурсами Ярославской области».

Также в рамках «ПроеКТОрии» пройдут всероссийские открытые уроки, к которым подключаются школы из разных регионов страны.