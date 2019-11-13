Ярославский губернатор: форум «ПроеКТОриЯ» вошел в нацпроект «Образование»
Ярославль, 13 ноября, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» включен в национальный проект «Образование». Об этом стало известно 13 ноября на заседании оргкомитета форума, которое прошло в Москве под руководством заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой. Участие в заседании принял губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Форум ежегодно проходит в Ярославле и собирает талантливую молодежь со всей страны.
В этом году ярославский форум состоится уже в седьмой раз. Он пройдет с 23 по 26 ноября. 320 школьников, более 100 педагогов, эксперты и кураторы будут работать по направлениям экология, безопасность, здоровье, среда обитания, цифровой мир, культурный код. Главная тема сформулирована так: «Профессиональный выбор как ключевой навык будущего». Школьники будут решать предпринимательские, исследовательские, инженерно-проектные и гуманитарные задачи, которые помогут им определиться с будущей профессией.
Также в рамках «ПроеКТОрии» пройдут всероссийские открытые уроки, к которым подключаются школы из разных регионов страны.