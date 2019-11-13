Москва, 13 ноября, 2019, 19:06 — ИА Регнум. Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, не считает себя «адвокатом дьявола». Об этом он сообщил 13 ноября, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Соколов и адвокат в суде

«Я контракт с дьяволом не подписывал. Я защищаю человека. Человека, против которого направлен весь механизм государства, общества, СМИ», — сказал Почуев.

Адвокат также отметил, что после того, как он стал защитником Соколова, ряд клиентов прекратили с ним сотрудничать. Также его работу неоднозначно восприняли и в семье.

«Из-за этого дела я уже потеря некоторых клиентов. И мне семья задаёт вопрос, мой сын, дочки мои. Конечно, меня всё это задевает до мурашек. Но в то же время каждый человек обладает правами, которыми наделило его общество. Адвокаты для того и нужны, чтобы защищать права. Нас двое, а против нас все», — посетовал адвокат.

Александр Почуев также рассказал, что Олег Соколов под арестом «рыдает» от стресса.

«Когда я с ним общался, половину времени он рыдал. Человек действительно находится в состоянии глубокого смятения. Не знает, что делать. Он человек преклонного возраста, и он все время говорил: «как же я буду писать научные труды». Где-то он замыкался», — заявил адвокат.

Также Почуев добавил, что подробности личной жизни его подзащитного с погибшей девушкой он не может раскрывать до тех пор, пока Соколов не даст показаний.

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Напомним, 63-летний историк Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. По версии следствия, мужчина несколько раз выстрелил в нее из обреза малокалиберной винтовки, впоследствии распилил тело на части и выбросил в реку Мойку.

При этом злоумышленник, выбрасывая останки девушки, упал в реку или же прыгнул в нее, чтобы утопить всплывший пакет. Когда его из воды извлекли спасатели, в портфеле при нем обнаружили отсеченные женские кисти рук.

10 ноября 2019 года Октябрьский районный суд вынес постановление об аресте Олега Соколова на два месяца. Ему предъявлено обвинение в убийстве.