Москва, 13 ноября, 2019, 18:25 — ИА Регнум. Защита петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, не исключает, что мужчина мог оговорить себя. Об этом 13 ноября заявил адвокат Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Александр Почуев

Во время общения с журналистами защитник Соколова посетовал на то, что в обществе звучат порой радикальные призывы в отношении его подзащитного. Юрист напомнил, что пока историк считается невиновным, поскольку суд еще не вынес решения. Также Почуев не исключил, что Соколов может быть вообще не причастен к резонансному преступлению.

«Защита не исключает версию самооговора и иные версии, вплоть до мистических. Но общественное мнение сформировалось. С ним работать сложно. Это неправильное явление. Потому что человек не виновен — ещё не вынесен приговор, а его публично линчевали. Вчера в ток-шоу предлагали его сжечь, расчленить. Такие эмоции понятны, но они не соответствуют правовому государству. У нас есть закон, и мы должны соблюдать требования Конституции», — отметил адвокат.

Олег Соколов арестован судом на два месяца, ему предъявлено обвинение в убийстве девушки, с которой у него были длительные близкие отношения. После убийства Соколов, по версии следствия, расчленил и пытался скрыть ее тело. Доцент уволен из СПбГУ.

Добавим, некоторые обратили внимание, что день, когда стало известно об убийстве, совершенном поклонником и исследователем Наполеона, военно-историческим реконструктором Соколовым, связан с важным событием в карьере Бонапарта: 220 лет назад (1799 год) в этот день Наполеон с помощью военных ликвидировал режим Директории (переворот 18 брюмера).