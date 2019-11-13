Ярославль, 13 ноября, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Вступило в силу решение суда о возложении на мэрию Ярославля обязанности обеспечить очистку сточных вод, поступающих в Волгу через Суринский коллектор. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуре. Отсутствие очистных сооружений на Суринском коллекторе приводят к тому, что через врезки городской ливневой канализации в Волгу идет вода с улично-дорожной сети в центре Ярославля. Это стоки с территории больницы скорой медицинской помощи имени Соловьева, проспектов Ленина и Октября, улиц Республиканская и Кооперативная.

City-yaroslavl.ru Стоки ливневой канализации в Ярославле

«По данным лабораторного контроля на врезках городской ливневой канализации в Суринский коллектор фактическая концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормативы по содержанию нефтепродуктов, цинка, иона аммония, меди, нитритов и пр.», — пояснили в Ярославской природоохранной прокуратуре.

После проведенной проверки природоохранная прокуратура подала на мэрию в суд, который согласился с доводами правоохранителей сначала на районном, а потом и на областном уровне. Решение Кировского районного суда вступило в законную силу.

«Обжалуемым решением на мэрию Ярославля, департамент городского хозяйства мэрии Ярославля возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сточных вод, поступающих через врезки городской ливневой канализации в Суринский коллектор и далее Волгу», — рассказали в прокуратуре.

Ранее суд удовлетворил аналогичные иски природоохранной прокуратуры к пяти ярославским предприятиям. Это ЗАО «Корд», ОАО «Красный маяк», ЗАО «Империал Тобакко Ярославль», ОАО «Ярославский шинный завод» и ОАО «Ярославский ликеро-водочный завод». Компании также обязали вести очистку сточных вод, идущих через Суринский коллектор.

«Общий объем не подвергшихся очистке сточных вод, поступающих в реку Волга через Суринский коллектор, составляет 45% от всего объема неочищенных сточных вод, сбрасываемых в водные объекты на территории Ярославской области», — добавили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM проектирование очистных сооружений для Суринского коллектора собирались начать еще в феврале 2018 года, но пока о результатах работ ничего неизвестно.