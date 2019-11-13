Москва, 13 ноября, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Защита петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, пока не определилась, будет ли она настаивать на том, что действия мужчины в отношении жертвы были самообороной — или же на том, что Соколов действовал в состоянии аффекта. Об этом 13 ноября заявил журналистам в Москве адвокат Александр Почуев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Линия защиты предварительная. Изначально она была выбрана так, чтобы не мешать своему подзащитному сознаваться, хотя рекомендовали воспользоваться 51-й статьёй Конституции. Дело кропотливое — построение версий следствия, версий защиты. Нельзя сказать, что защита сотрудничает со следствием, но и не чинит никаких препятствий, отслеживает соблюдение закона», — сказал адвокат.

Также, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, Почуев отметил, что окончательно определиться с линией защиты станет возможно по мере установления всех обстоятельств трагедии.

Адвокат добавил, что версия об убийстве в состоянии аффекта защитой рассматривается, но не является основной.

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Напомним, Олег Соколов в суде при избрании меры пресечения утверждал, что Анастасия Ещенко в ходе скандала в ночь на 8 ноября якобы бросилась на него с ножом, после чего он её застрелил. Обвиняемый также утверждал, что плохо помнит все обстоятельства конфликта и раскаивается в случившемся.

Соколов арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение в убийстве девушки.