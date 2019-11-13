Калуга, 13 ноября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Калужской области за десять месяцев 2019 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,6% — с 34 до 28 случаев. На федеральной автодороге М-3 «Украина» количество ДТП снизилось на 33,3% — с 18 до 12. За указанный период ДТП, связанных с превышением скорости, не зарегистрировано. Об этом 13 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.

Гибдд.рф/r/40 Проверка документов

На территории региона эксплуатируется 46 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кордон» и «Автоураган», в том числе шесть комплексов для фиксации нарушений правил проезда на перекрестках и один — на пешеходном переходе. Для фиксации нарушений используется 23 передвижных комплекса и два мобильных комплекса «Стрелка СТ». В 2019 году приобретён еще один мобильный комплекс. Средства от оплаты штрафов направляются на ремонт и содержание региональных трасс.

Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в регионе будет работать 72 устройства «Стрелка СТ».