Камеры на калужских дорогах привели к снижению числа ДТП на 17%
Калуга, 13 ноября, 2019, 18:20 — ИА Регнум. В Калужской области за десять месяцев 2019 года в местах установки комплексов фотовидеофиксации количество дорожно-транспортных происшествий снизилось на 17,6% — с 34 до 28 случаев. На федеральной автодороге М-3 «Украина» количество ДТП снизилось на 33,3% — с 18 до 12. За указанный период ДТП, связанных с превышением скорости, не зарегистрировано. Об этом 13 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации управления ГИБДД УМВД России по Калужской области.
На территории региона эксплуатируется 46 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения «Кордон» и «Автоураган», в том числе шесть комплексов для фиксации нарушений правил проезда на перекрестках и один — на пешеходном переходе. Для фиксации нарушений используется 23 передвижных комплекса и два мобильных комплекса «Стрелка СТ». В 2019 году приобретён еще один мобильный комплекс. Средства от оплаты штрафов направляются на ремонт и содержание региональных трасс.
Напомним, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в регионе будет работать 72 устройства «Стрелка СТ».