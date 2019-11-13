Главой Пскова впервые избрана женщина
Псков, 13 ноября, 2019, 17:50 — ИА Регнум. Главой города Пскова сегодня, 13 ноября, избрана депутат Псковской городской думы Елена Полонская, которая исполняла полномочия руководителя муниципалитета после отставки Ивана Цецерского в мае 2019 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Псковской городской думы, голосование депутатов было тайным.
В бюллетень было включено две кандидатуры в алфавитном порядке: Елены Полонской и депутата Григория Турчина.
Из 24 депутатов Полонскую поддержали 22 народных избранника, Турчин получил в свою поддержку один голос. Один бюллетень был признан недействительным.
Напомним, в Пскове — двуглавая система управления. Глава города избирается из числа депутатов городской думы. Елена Полонская выиграла выборы в думу в 2017 году по одномандатному округу №8.
Елена Александровна Полонская родилась 15 марта 1982 года. Высшее образование получила в Современной гуманитарной академии города Москвы. Избиралась в Псковскую городскую думу дважды — в 2015 году (по округу №10) и в 2017 году (по округу №8), занимала пост заместителя главы Пскова. С февраля 2019 года Полонская — заместитель секретаря Псковского регионального политсовета партии «Единая Россия» по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, куратор проектной деятельности Псковского регионального отделения «Единой России», куратор партийного проекта «Крепкая семья». Замужем, воспитывает двух сыновей и дочь.