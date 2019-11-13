Москва, 13 ноября, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Защита петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, изучает информацию о том, что ранее мужчина якобы избивал другую девушку и угрожал ей убийством. Об этом 13 ноября заявил адвокат Александр Почуев на брифинге в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Георгий Балаков ИА REGNUM Александр Почуев

Имеется в виду публикация в СМИ от марта 2018 года, согласно которой в 2008 году девушка, состоявшая в личной связи с Соколовым, якобы написала заявление в полицию о побоях, незаконном лишении свободы и угрозах убийством со стороны Соколова. Однако эта публикация не имела никаких правовых последствий.

«Моим коллегам, которые вели гражданские процессы между Олегом Соколовым и Евгением Понасенковым (непримиримый научный оппонент Соколова, — прим.ред.) в Савёловском суде, действительно представлялись отказные материалы дела. Мы ознакомимся с материалами. Оно исследовалось компетентными органами. Соответственно, как говорили римляне: ищи кому выгодно. Заговорили об этом всего год назад, когда Понасенков раскопал эту историю», — заявил Почуев.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин дал указание руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в рамках расследования проверить сведения, озвученные некоторыми СМИ, об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки.

Как сообщало ИА REGNUM, адвокат Соколова опроверг информацию о том, что его подзащитный ранее привлекался к уголовной ответственности из-за гибели человека при крушении лодки, которой управлял историк. Защитник отметил, что на тот момент Соколову было всего 15 лет, а само происшествие является трагической случайностью.