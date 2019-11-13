Киев, 13 ноября, 2019, 17:53 — ИА Регнум. Если США будут «умничать» с Украиной, она уйдёт к России, заявил украинский бизнесмен Игорь Коломойский 13 ноября в интервью газете The New York Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

Бизнесмен ответил на вопрос, не поставит ли под удар Украину победа на президентских выборах в США представителя Демократической партии:

«Если они будут умничать с нами, мы пойдём к России».

Он добавил, что если Украина вернётся к России, то российские танки могут оказаться в Польше.

«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы… Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы», — считает Коломойский.

Бизнесмен опроверг слухи о своём влиянии на правительство Украины, отметив, что начинает верить в правдивость созданного СМИ образа и может воплотить его в жизнь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Коломойский заявил, что США используют Украину в своих целях, заставляя её граждан воевать. Он также призвал Украину наладить отношения с Россией.