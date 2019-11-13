Великий Новгород, 13 ноября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Норвежский киноактёр, продюсер и сценарист Кристофер Хивью, известный по роли великана Тормунда из сериала канала HBO «Игра престолов», приехал в Великий Новгород в составе съёмочной группы кинокомпании Ekkofilm для съёмок документального фильма «По следам Святого Олафа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.

Пресс-служба министерства культуры Новгородской области Кристофер Хивью с супругой в Новгородском кремле

«Норвежская съемочная группа пробудет в Великом Новгороде один день. Гости снимают на Троицком раскопе, в Софийском соборе Новгородского кремля, где покоятся мощи святой Анны Новгородской, а также в других исторических местах Великого Новгорода», — отметили в пресс-службе министерства культуры региона.

В качестве экспертов в съёмах участвуют новгородские историки и археологи, в том числе писатель, автор исторических романов, почётный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов.

Норвежских кинематографистов заинтересовала история короля викингов Олафа, невеста которого — Ингигерда (в крещении — Ирина) — стала второй женой князя Ярослава Мудрого.

В Новгороде в XII веке была построена церковь святого Олафа, которая просуществовала до XIV века.