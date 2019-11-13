Норвежцы снимают в Великом Новгороде фильм «По следам Святого Олафа»
Великий Новгород, 13 ноября, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Норвежский киноактёр, продюсер и сценарист Кристофер Хивью, известный по роли великана Тормунда из сериала канала HBO «Игра престолов», приехал в Великий Новгород в составе съёмочной группы кинокомпании Ekkofilm для съёмок документального фильма «По следам Святого Олафа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры.
«Норвежская съемочная группа пробудет в Великом Новгороде один день. Гости снимают на Троицком раскопе, в Софийском соборе Новгородского кремля, где покоятся мощи святой Анны Новгородской, а также в других исторических местах Великого Новгорода», — отметили в пресс-службе министерства культуры региона.
В качестве экспертов в съёмах участвуют новгородские историки и археологи, в том числе писатель, автор исторических романов, почётный гражданин Великого Новгорода Виктор Смирнов.
Норвежских кинематографистов заинтересовала история короля викингов Олафа, невеста которого — Ингигерда (в крещении — Ирина) — стала второй женой князя Ярослава Мудрого.
Этот брак был заключён из политических соображений — отец Ингигерды выдал её замуж за новгородского князя, которому скандинавские дружины помогали завоевать киевский престол. Её бывший жених Олаф долго гостил в Новгороде и оставил здесь своего сына — Магнуса, который затем стал королем Норвегии. После смерти Олаф был причислен к лику святых и стал почитаться как покровитель Норвегии, а княгиня Ингигерда-Ирина, овдовев, постриглась в монахини под именем Анна. Мощи Анны Новгородской покоятся в Софийском соборе Новгородского кремля.
В Новгороде в XII веке была построена церковь святого Олафа, которая просуществовала до XIV века.