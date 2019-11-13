Киев, 13 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Министр образования Украины Анна Новосад связала земельную реформу, которую рассматривала Верховная рада, с процессом обучения школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование Украины

С таким заявлением она выступила сегодня, 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы не можем учить наших детей принципам демократии и привлекать в европейское образовательное пространство, пока в нашей стране существуют советские ограничения», — заявила, в частности, Новосад.

Министр отметила, что подавляющее количество земель под мораторием — частные.

«На сегодняшний день под мораторием находится 75% частной и 25% государственной земли. То есть мораторий — это в первую очередь о запрете «обычному» украинцу распоряжаться собственным имуществом, продать или купить землю… Так не должно продолжаться», — подчеркнула глава образовательного ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Рада усилиями президентской фракции «Слуга народа» приняла законопроект о продаже земли в первом чтении. За документ проголосовали 240 депутатов. Когда состоится второе чтение — пока неизвестно. Голосованию в Раде предшествовали бурные дебаты, которые продолжались почти 6 часов, а также акции протеста возле здания парламента. Остальные фракции Верховной рады выступили резко против земельной реформы в её нынешней редакции.