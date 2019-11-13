Кострома, 13 ноября, 2019, 16:57 — ИА Регнум. 13 икон из Костромской области поедут на конкурс в Москву, — сообщает пресс-служба УФСИН.

Пресс-служба УФСИН по Костромской области

Иконы отобраны по итогам регионального этапа конкурса православной иконописи «Канон», где были представлены работы осужденных.

Пресс-служба УФСИН по Костромской области

При оценке работ учитывались соответствие канонам православной иконописи, тщательность проработки деталей иконы, самобытность исполнения и оригинальность оформления иконы.

Костромские заключенные участвовали в номинациях «Храмовая икона», «Аналойная икона», «Домашняя икона».