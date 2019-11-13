Екатеринбург, 13 ноября, 2019, 16:53 — ИА Регнум. В Екатеринбурге технологически возможно проводить народные сходы. Об этом заявил мэр Александр Высокинский, сообщает «Новый день».

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Градоначальника спросили, почему в уставе Екатеринбурга не прописана возможность организации народных сходов.

Глава ответил, что технологически созвать народный сход реально, однако организаторам придётся проводить его за городом.

«Уместить будет сложно. На День города пришло 700 тысяч, весь центр был заполнен людьми», — сказал Высокинский.

Сейчас же в городе задействованы другие формы выражения мнения и они работают, считает чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошёл общегородской опрос о строительстве храма Святой Екатерины. До конца 2019 года в городе могут пройти ещё несколько опросов.