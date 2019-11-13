Великий Новгород, 13 ноября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Норвежский киноактёр, продюсер и сценарист Кристофер Хивью, известный по роли великана Тормунда из сериала канала HBO «Игра престолов», приехал в Великий Новгород для съёмок фильма о первокрестителе Норвегии короле Олафе, сообщает газета «Новгородские ведомости».

Пресс-служба министерства культуры Новгородской области Кристофер Хивью в Великом Новгороде

Актёр с супругой уже встретились с новгородским историком Виктором Смирновым, с которым записали интервью о событиях XI века, когда новгородский князь Ярослав Мудрый решил жениться на принцессе Ингигерде, уже просватанной за короля Норвегии Олафа II.

«История и впрямь романтичная и сама по себе тянет на киносагу», — отметил Смирнов на своей странице в соцсети Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область претендует на место Праги в сфере кинематографа. В регионе действует система рибейтов — субсидий на возмещение затрат на производство фильмов на территории области. Власти хотят сделать Великий Новгород привлекательным для кинематографистов не только из России: в сентябре здесь принимали участников Международной ассоциации кинокомиссий.