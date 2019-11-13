Киев, 13 ноября, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады Украины Сергей Шахов, комментируя принятие сегодня, 13 ноября, парламентом законопроекта о продаже земли в первом чтении, напомнил, что во время Второй мировой войны фашисты вывозили украинский чернозем, передает корреспондент ИА REGNUM.

carlfbagge Чернозем

«Продаём две трети того чернозёма, который фашисты вывозили во Время второй мировой войны. Хотели разворовать нашу землю, но наши деды, которые проливали кровь, не дали этого сделать», — заявил Шахов.

Депутат задался вопросом, кто в итоге будет отвечать перед будущими поколениями украинцев за нашу землю, «которая сегодня на первом месте в мире».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня после почти 6-часовых дебатов Верховная рада в первом чтении проголосовала за проект закона о продаже сельскохозяйственной земли в редакции, предложенной «Слугой народа». Принятие документа поддержали 240 народных депутатов при 226 необходимых, причём собственно фракция «СН» дала 227 голосов, остальное добавили внефракционные депутаты.