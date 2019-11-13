Киев, 13 ноября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Верховная рада приняла в первом чтении «основной» законопроект об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения, разработанный профильным комитетом парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Vadim Chuprina Сессионый зал. Верховная рада

За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

Президентская партия «Слуга народа» дала 227 голосов, еще 13 добавили внефракционные депутаты. Остальные фракции Рады, включая «Голос», на который рассчитывали у Зеленского, не стали поддерживать законопроект.

Ранее сегодня многие представители «Слуги народа» заявляли, что перед вторым чтением в документ внесут множество принципиальных правок, так что нынешняя редакция является предварительной.

Также эксперты отмечали, что голосование покажет, насколько Зеленский управляет собственной фракцией, ведь известно, что многие депутаты «Слуги народа», особенно мажоритарщики, были против принятия документа. В итоге из 254 за проголосовали только 227, хотя ранее глава фракции Давид Арахамия утверждал, что проблемы есть всего с тремя или четырьмя депутатами.